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14 вересня 2021, 10:36 169

В СБУ заявили, що викрили нову "схему" в Укрзалізниці

14 вересня 2021, 10:36 169
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Фото: СБУ
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За даними правоохоронців, учасники оборудки привласнили гроші на постачанні держпідприємству неякісних запчастин для залізничних колій. У службі кажуть, що такі дії могли призвести до аварій поїздів

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресцентр СБУ.

За висновками експертів, придбані комплектуючі не відповідають вимогам державних стандартів. Це могло призвести до аварій рухомого складу під час пасажирських перевезень", - йдеться у повідомленні.

Як встановило слідство, представники однієї з філій Укрзалізниці налагодили корупційний механізм одержання грошей на закупівлі продукції для ремонту транспортних сполучень. Для реалізації оборудки вони залучили столичну комерційну структуру.

Встановлено, що представники приватної компанії здійснили поставку держпідприємству партії гумових прокладок для рейкових колій. Постачання відповідної продукції вони здійснювали в обхід встановленої процедури і без належного контролю якості товару.

За попередніми висновками, такі дії завдали державі мільйонні збитки.

Наразі на вилучену продукцію накладено арешт.

Раніше повідомлялось, що СБУ викрила ще одну масштабну корупційну схему в АТ "Укрзалізниця". Ділки постачали для рухомого складу неякісні комплектуючі, складові яких виготовлені на тимчасово непідконтрольній українській владі території Луганщини.

Укрзализныця гроші пасажир корупція аварія ремонт пасажирські перевезення

 
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