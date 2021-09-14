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14 вересня 2021, 21:36 1336

"Одесавинпром" пішов з аукціона майже вчетверо дорожче за стартову ціну

14 вересня 2021, 21:36 1336
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Фото з відкритих джерел
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Завершився онлайн-аукціон з приватизації майнового комплексу ПрАТ "Одесавинпром" на Французькому бульварі, 10. Переможець торгів ТОВ “Каплор 7” готовий заплатити за винзавод майже 235 мільйонів гривень

Про це повідомляється на сайті електронних аукціонів Prozorro.Продажі, передає RegioNews.

До торгів долучилися 12 учасників.

Стартова ціна майнового комплексу, яка становила 65 000 000 гривень, зросла у більше, ніж 3,6 рази. Найкращу ціну запропонувало ТОВ "Каплор 7" – 234 900 000 гривень. За даними сервісу YouControl, компанія займається виробництвом вина з винограду. На другому місці, за підсумками торгів, опинилося ТОВ "Сіті борд сервіс”.

У компанії-переможця є 10 днів, щоб підписати протокол аукціону. За цей час Фонд держмайна перевірить, чи відповідає компанія вимогам. А протягом 30 днів від дати аукціону з переможцем укладуть договір купівлі-продажу.

Довідково.

До складу майнового комплексу "Одесавинпром" входять 97 об’єктів нерухомості, обладнання та рухоме майно. Земельні ділянки, на яких розміщені будівлі комплексу, не є частиною активу, але новий власник матиме першочергове право на їх оформлення.

Згідно з умовами договору, переможець буде зобов'язаний впродовж трьох років зберігати профіль діяльності комплексу, а саме виробництво натуральних вин, та соціальні гарантії працівникам заводу. Також він повинен буде укласти охоронний договір на пам’ятку архітектури місцевого значення — будівлю Совхозвинтресту, збудовану в 1895 році.

Як повідомлялося, 2 вересня на аукціон виставили ще один об'єкт "Укрспирту": окреме майно Новоборовицького місця провадження діяльності та зберігання спирту.

Також столичний завод "Більшовик" виставлять на аукціон зі стартовою ціною 1,39 млрд грн.

приватизація аукціон Prozorro Одеса Завод

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