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14 сентября 2021, 21:36 613

"Одессавинпром" ушел с аукциона почти вчетверо дороже стартовой цены

14 сентября 2021, 21:36 613
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Фото из открытых источников
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Завершился онлайн-аукцион по приватизации имущественного комплекса ЧАО "Одессавинпром" на Французском бульваре, 10. Победитель торгов ООО “Каплор 7” готов заплатить за винзавод почти 235 миллионов гривен

Об этом сообщается на сайте электронных аукционов Prozorro.Продажи, передает RegioNews.

К торгам присоединились 12 участников.

Стартовая цена имущественного комплекса, которая составляла 65 000 000 гривен, выросла в более чем 3,6 раза. Лучшую цену предложило ООО "Каплор 7" – 234 900 000 гривен. По данным сервиса YouControl, компания занимается производством вина из винограда. На втором месте, по итогам торгов, оказалось ООО "Сити борд сервис”.

У компании-победителя есть 10 дней, чтобы подписать протокол аукциона. За это время Фонд госимущества проверит, соответствует ли компания требованиям. А в течение 30 дней с даты аукциона с победителем заключат договор купли-продажи.

Справочно.

В состав имущественного комплекса "Одессавинпром" входят 97 объектов недвижимости, оборудования и движимое имущество. Земельные участки, на которых размещены здания комплекса, не являются частью актива, но новый собственник будет иметь первоочередное право на их оформление.

Согласно условиям договора, победитель будет обязан в течение трех лет сохранять профиль деятельности комплекса, а именно производство натуральных вин, и социальные гарантии работникам завода. Также он должен будет заключить охранный договор на памятник архитектуры местного значения — Здание Совхозвинтреста, построенное в 1895 году.

Как сообщалось, 2 сентября на аукцион выставили еще один объект "Укрспирта": отдельное имущество Новоборовицкого места осуществления деятельности и хранения спирта.

Также столичный завод "Большевик" выставят на аукцион со стартовой ценой 1,39 млрд грн.

приватизация аукцион Prozorro Одесса Завод

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