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07 вересня 2021, 16:55 313

У фонді Держмайна назвали дату продажу заводу "Більшовик"

07 вересня 2021, 16:55 313
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Фото з відкритих джерел
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Аукціонна комісія Фонду держмайна 7 вересня визначила дату приватизаційного аукціону з продажу АТ Перший Київський Машинобудівний завод (колишній завод «Більшовик») - він відбудеться 27 жовтня

Про це пише RegioNews з посиланням на сайт Фонду.

Зазначається, що на торги будуть виставлені 100% акцій заводу за стартовою ціною 1,39 млрд грн.

Відповідно до приватизаційних умов, новий власник має погасити заборгованість по зарплаті, податках та перед кредиторами (близько 500 млн грн) і виконати чинний колективний договір.

Крім цього, покупець повинен інвестувати у модернізацію підприємства не менше 57 млн грн протягом трьох років, зберегти частину виробництва на майданчику в Києві або Жашкові, або інших виробничих потужностях в Україні.

Зараз завод продовжує виробляти у декількох цехах великогабаритне обладнання, машини та виробничі лінії для гумопереробної, вугільної, хімічної сільськогосподарської галузей. Завод також здає приміщення в оренду.

У 2020 році завод збільшив виручку на 3,6% - до 84,21 млн грн, проте збыльшив чистий збиток на 2,8% - до 22,45 млн грн. Станом на 1 липня 2020 року на заводі працювало 315 осіб.

Раніше голова Фонду держмайна Дмитро Сенниченко відзначав, що завод Більшовик привабливий для інвесторів завдяки своєму географічному розташуванню.

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