У Чернівецькій області митники намагалися продати на аукціоні 200 тонн гнилих слив

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Митники Чернівецької області виставили на аукціон 19 800 кг вилучених слив, однак власник для них не знайшовся

Як пише RegioNews, аукціон тривав з 27 по 31 серпня, при цьому, за даними в системі Prozorro, цього разу лот виставлявся вже повторно.

Митники вилучили сливи на кордоні два тижні тому. За декларацією власника, у двох тисячах ящиків був чорнослив, однак з'ясувалося, що насправді там свіжа слива.

З вилученим вантажем митники влаштували аукціон, та тим часом товар почав псуватися.

"Слива свіжа, синя, урожаю 2021 року, не розфасована для роздрібної торгівлі у кількості 19 800 кг (в 2 100 ящиках). Наявність дефектів - переспілі, м'які. Сертифікати походження та якості відсутні", - йдеться в описі лоту.

Початковою ціною продажу митниця встановила майже 145 тисяч гривень. Проте покупець не знайшовся, і торги не відбулися.

Тепер долю зіпсованою сливи митники вирішуватимуть на спеціальному засіданні комісії. Дві тисячі ящиків можуть знову виставити на аукціон, знищити або повернути власникові, якщо той погодиться їх забрати.

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