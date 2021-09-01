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01 вересня 2021, 15:58 72

У Чернівецькій області митники намагалися продати на аукціоні 200 тонн гнилих слив

01 вересня 2021, 15:58 72
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Фото: Рixabay
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Митники Чернівецької області виставили на аукціон 19 800 кг вилучених слив, однак власник для них не знайшовся

Як пише RegioNews, аукціон тривав з 27 по 31 серпня, при цьому, за даними в системі Prozorro, цього разу лот виставлявся вже повторно.

Митники вилучили сливи на кордоні два тижні тому. За декларацією власника, у двох тисячах ящиків був чорнослив, однак з'ясувалося, що насправді там свіжа слива.

З вилученим вантажем митники влаштували аукціон, та тим часом товар почав псуватися.

"Слива свіжа, синя, урожаю 2021 року, не розфасована для роздрібної торгівлі у кількості 19 800 кг (в 2 100 ящиках). Наявність дефектів - переспілі, м'які. Сертифікати походження та якості відсутні", - йдеться в описі лоту.

Початковою ціною продажу митниця встановила майже 145 тисяч гривень. Проте покупець не знайшовся, і торги не відбулися.

Тепер долю зіпсованою сливи митники вирішуватимуть на спеціальному засіданні комісії. Дві тисячі ящиків можуть знову виставити на аукціон, знищити або повернути власникові, якщо той погодиться їх забрати.

Нагадаємо, нещодавно жінка з Донеччини придбала двотонний пам'ятник Леніну за понад 300 тис. грн.

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