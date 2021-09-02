На аукціон виставили ще один об'єкт "Укрспирту"
Фонд державного майна виставив на приватизаційний аукціон окреме майно Новоборовицького місця провадження діяльності та зберігання спирту ДП "Укрспирт"
Як повідомляється на сайті Фонду, стартова ціна - 19,38 млн грн, пише RegioNews.
Аукціон розташований на 1 жовтня. Об'єкт знаходиться в с.Нові Боровичі Чернігівської обл.
Актив складається з 477 найменувань будівель, споруд, рухомого та іншого майна, в тому числі виробничого корпусу, солодового відділення, котельні, спиртосховища, складу сипучих матеріалів, стайні, мазутосховища, складів, гаражів та ін.
Об'єкт оснащений основним технологічним обладнанням, а також необхідними комунікаціями.
У Фонді держмайна зауважили, що земельна ділянка під об’єктом приватизації не є об’єктом продажу, питання землекористування покупець вирішує самостійно.
Нагадаємо, що у березні відбувся онлайн-аукціон з приватизації Вишняківського спиртзаводу. Його вартість зросла до 101 млн грн, але переможець не прибув для укладання договору.Така ситуація сталася уже вдруге.