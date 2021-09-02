На аукціон виставили ще один об'єкт "Укрспирту"

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Фонд державного майна виставив на приватизаційний аукціон окреме майно Новоборовицького місця провадження діяльності та зберігання спирту ДП "Укрспирт"

Як повідомляється на сайті Фонду, стартова ціна - 19,38 млн грн, пише RegioNews.

Аукціон розташований на 1 жовтня. Об'єкт знаходиться в с.Нові Боровичі Чернігівської обл.

Актив складається з 477 найменувань будівель, споруд, рухомого та іншого майна, в тому числі виробничого корпусу, солодового відділення, котельні, спиртосховища, складу сипучих матеріалів, стайні, мазутосховища, складів, гаражів та ін.

Об'єкт оснащений основним технологічним обладнанням, а також необхідними комунікаціями.

У Фонді держмайна зауважили, що земельна ділянка під об’єктом приватизації не є об’єктом продажу, питання землекористування покупець вирішує самостійно.

Нагадаємо, що у березні відбувся онлайн-аукціон з приватизації Вишняківського спиртзаводу. Його вартість зросла до 101 млн грн, але переможець не прибув для укладання договору.Така ситуація сталася уже вдруге.