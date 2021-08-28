В Одесі викрили цех з виготовлення та збуту контрафактних тютюнових виробів
Служба безпеки України викрила та припинила діяльність масштабного каналу виготовлення і збуту контрафактної підакцизної продукції, що розміщувався в Одесі
Як передає RegioNews, про це повідомили у пресцентрі СБУ.
Зазначається, що готовий товар підозрювані зберігали на підпільних складах на території регіону, а сам цех з виготовлення продукції знаходився безпосередньо в Одесі.
Під час обшуків виявили готової продукції на понад 3,5 мільйони гривень, а також понад 3 тони сировини для виготовлення тютюнових виробів.
Ділки реалізовували оптові партії контрафакту до різних регіонів України під виглядом продукції відомих іноземних брендів. Своїх клієнтів вони підшукували через спеціально створені платформи у соцмережах", - додали у службі.
За даними слідчих, протиправну діяльність організували представники однієї з комерційних структур, яка займається реалізацію тютюну для кальянів. Прибутки одержані від такої діяльності вони виводили у тінь через афілійовані фірми.
Нагадаємо, посадовицю Одеської митниці підозрюють у причетності до контрабанди на 7 млн грн.