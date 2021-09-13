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13 вересня 2021, 18:27 2

Визначені три фіналісти конкурсу на посаду голови Державної податкової служби

13 вересня 2021, 18:27 2
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Фото з відкритих джерел
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Комісія з питань вищого корпусу державної служби визначила трьох фіналістів конкурсу на зайняття посади голови Державної податкової служби - це в.о. голови ДПС Євген Олейніков і його заступниці Наталія Рубан і Наталія Калєніченко

Про це йдеться у протоколі засідання Комісії, передає RegioNews.

До тестування на знання законодавства та на абстрактне мислення допустили 7 кандидатів: Володимир Величко, Мар'ян Заблоцький, Дмитро Зенін, Наталія Калєніченко, Олександр Кучеренко, Євген Олейніков, Наталія Рубан.

Ці ж 7 кандидатів пройшли оцінювання на володіння іноземною мовою.

У протоколі йдеться, що під час засідання 2 вересня Комісія провела співбесіди з 6 кандидатами і склала загальний рейтинг.

Так, найбільше балів набрали:

перший заступник голови Державної податкової служби Наталія Рубан (11,43);

в.о. голови ДПС Євген Олейніков (11,23);

заступник голови Податкової з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Наталія Калєніченко (10,33);

нардеп від "Слуги народу" Мар’ян Заблоцький (10,20).

Вирішили: внести суб’єкту призначення пропозицію щодо кандидатур для визначення переможця конкурсу на зайняття посади Голови Державної податкової служби: 1. Рубан Наталія Іванівна – 11,43. 2. Олейніков Євген Володимирович – 11,23. 3. Калєніченко Наталія Григорівна – 10,33, - зазначається в протоколі.

Як повідомлялося, 14 квітня Кабмін призначив Любченка головою Податкової служби строком на 5 років.

А вже 20 травня Верховна Рада підтримала призначення трьох керівників міністерств: Ляшка, Кубракова і Любченка.

Таким чином, посада глави Податкової служби стала вакантною.

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