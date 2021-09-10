"Слуги народу" розглянуть на фракції 20 вересня призначення голови природоохоронного комітету
Депутатська фракція "Слуга народу" на своєму засіданні 20 вересня планує частково розглянути кадрові питання, зокрема про призначення народного депутата Сергія Іонушаса головою комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності
Про це повідомив керівник фракції Давид Арахамія журналістам у кулуарах парламенту, передає RegioNews з посиланням на "Інтерфакс-Україна".
Щодо засідання (фракції 20 вересня – ред.), будуть вже частково кадрові питання, декілька процедурних питань. Буде питання про висунення пана Іонушаса на голову правоохоронного комітету, - сказав Арахамія.
Посада голови комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності є вакантною відтоді, як попередній голова комітету Денис Монастирський був призначений міністром внутрішніх справ замість Арсена Авакова, який пішов у відставку в липні.
Як повідомлялося, "Слуга народу" пропонуватиме відсторонити Тищенка та Лероса на 5 засідань через бійку у Раді.