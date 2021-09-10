"Слуги народу" розглянуть на фракції 20 вересня призначення голови природоохоронного комітету

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Депутатська фракція "Слуга народу" на своєму засіданні 20 вересня планує частково розглянути кадрові питання, зокрема про призначення народного депутата Сергія Іонушаса головою комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності

Про це повідомив керівник фракції Давид Арахамія журналістам у кулуарах парламенту, передає RegioNews з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Щодо засідання (фракції 20 вересня – ред.), будуть вже частково кадрові питання, декілька процедурних питань. Буде питання про висунення пана Іонушаса на голову правоохоронного комітету, - сказав Арахамія.

Посада голови комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності є вакантною відтоді, як попередній голова комітету Денис Монастирський був призначений міністром внутрішніх справ замість Арсена Авакова, який пішов у відставку в липні.

Як повідомлялося, "Слуга народу" пропонуватиме відсторонити Тищенка та Лероса на 5 засідань через бійку у Раді.