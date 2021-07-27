Службові особи Укрзалізниці викриті у розкраданні 33 млн грн

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ДФС викрила службових осіб Укрзалізниці у зловживанні службовим становищем і розкраданні 33 мільйонів

Про це повідомляє пресслужба ДФС, передає RegioNews.

В ході досудового розслідування кримінального провадження податкова міліція ГУ ДФС у м. Києві викрила співробітників філії "Південно-Західної залізниці" АТ "Укрзалізниця" у зловживанні службовим становищем та розтраті коштів на суму в розмірі майже 33 млн грн.

Повідомляється, що одне із підприємств документально відобразило реалізацію на адресу філії "Південно-Західна залізниця" гальмівних дисків, послуг зі збирання двигуна, заміни фільтрів, демонтажу труб на суму майже 33 млн гривень, а фактичне придбання ТМЦ не здійснювалось.

Аналізуючи фінансово-господарську діяльність підприємства-підрядника, ДФС встановила, що у 2019 році підприємство купувало виключно продукти харчування, будівельні матеріали, що підтверджує відсутність можливостей з постачання необхідних ТМЦ.

Фактично, філія "Південно-Західна залізниця", здійснюючи свою фінансово-господарську діяльність, оприбуткувала до свого бухгалтерського балансу раніше вже списані та відреконструйовані власними силами гальмівні диски, відобразивши їх фіктивне придбання від згаданого суб’єкта. У результаті злочинної схеми грошові кошти були безпідставно переведені на банківські рахунки підприємства-підрядника.

Внаслідок таких дій службові особи філії "Південно-Західна залізниця" шляхом зловживання службовим становищем допустили розтрату або заволодіння коштами в особливо великих розмірах, а також умисно ухилилися від сплати податку на прибуток шляхом документального відображення безтоварних операцій та безпідставного завищення витрат, що призвело до фактичного не надходження до державного бюджету коштів у розмірі майже 6 млн грн. За результатами санкціонованих обшуків було встановлено та вилучено бухгалтерську документацію, журнали – ордери, в яких відображається факт придбання ТМЦ та послуг у фіктивного підприємства на суму майже 33 мільйони гривень, – зазначив голова ДФС Вадим Мельник.

Як повідомлялося, ексглава "Укрзалізниці" вимагає визнати незаконним своє звільнення і хоче 17 мільйонів моральної шкоди.

Раніше парламентська ТСК зробила висновок, що стан АТ "Укрзалізниця" не дозволяє їй повною мірою виконувати свої основні завдання.