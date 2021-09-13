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13 сентября 2021, 20:40 4

Объявлен конкурс на должность председателя правления "Укрзализныци"

13 сентября 2021, 20:40 4
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Фото из открытых источников
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АО "Укрзализныця" (УЗ) объявило конкурсный отбор на должность постоянного председателя правления, заявки от претендентов принимают до 16 октября 2021 года

Об этом сообщается на сайте УЗ, передает RegioNews.

Основная ответственность будущего главы компании будет заключаться в председательстве и содействии работе правления, применении эффективных практик управления в компании в ее отношениях с наблюдательным советом, с правлением и другим уровнем руководства, в управлении отношениями с правительством как акционером АО.

Кроме того, новый председатель правления будет отвечать "за обеспечение стратегического и ежедневного управления компанией, железной дорогой и промышленностью; обеспечение эффективного менеджмента стейкхолдеров "Укрзализныци"; обеспечение имплементации утвержденной долгосрочной стратегии УЗ и совершенствование "дорожной карты" имплементации с учетом новой рыночной структуры и законодательства в сфере железнодорожных перевозок" и тому подобное.

Среди требований к соискателю - по меньшей мере пять лет опыта в управлении крупными компаниями как президент, гендиректор, исполнительный директор, председатель правления. Необходимо иметь успешный опыт в разработке и управлении сложными проектами в сфере организационных изменений (трансформация бизнес-модели, организационная перестройка, слияния/поглощения), доказанные навыки и опыт разработки и реализации долгосрочной стратегии развития бизнеса.

Кандидат также должен иметь глубокие практические знания в экономике, опыт стратегического и инвестиционного планирования, бюджетирования на крупных предприятиях, успешный опыт управления большим портфелем капитальных инвестиционных проектов, успешный опыт управления изменениями регуляторной сферы и влияния правительства, опыт внедрения лучших практик систем корпоративного управления и рекомендаций для больших предприятий.

Сейчас должность и. о. председателя правления "Укрзализныци" занимает советник министра инфраструктуры Александр Камышин.

Как сообщалось, фирма жены депутата от "Слуги народа" выиграла тендер от "Укрзализныци".

Ранее сообщалось, что должностные лица Укрзализныци уличены в хищении 33 млн грн.

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