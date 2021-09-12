"Укренерго" оголосив конкурс на посади незалежних членів до наглядової ради
Оператор електромереж "Укренерго" оголосив конкурс на посади чотирьох незалежних членів наглядової ради
Про це пише RegioNews з посиланням на сайт Міністерства економіки.
Кінцевим терміном для подання заявок є 24 вересня 2021 року.
Потенційні кандидати повинні відповідати таким вимогам:
- Вища освіта, бажано в таких сферах, як "Енергетика", "Управління та адміністрування", "Економіка", "Фінанси", "Аудит", "Міжнародні відносини", "Право".
- Не менше 5 років досвіду управління.
- Знання національного та європейського ринку електроенергії, тенденцій та перспектив розвитку електроенергетичного сектору, розуміння специфіки європейської мережі операторів систем передачі електроенергії.
- Розуміння особливостей європейських інституцій, включаючи Європейську Комісію та Енергетичне Співтовариство тощо.
- Досвід взаємодії з регуляторами енергетики на національному та/або міжнародному рівнях.
- Володіння українською та/або англійською мовами.
Також від кандидатів вимагають, що вони протягом останніх шести років не були засновниками, акціонерами, працівниками чи представниками особи, до якої уряд України застосував санкції.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у відставку подали три незалежні члени наглядової ради "Нафтогазу".
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