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01 вересня 2021, 14:47 687

В Україні зросли виплати за субсидіями: у яких областях найбільше

01 вересня 2021, 14:47 687
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Фото з відкритих джерел
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У липні 2021 року субсидію на оплату житлово-комунальних послуг в Україні отримали близько 1,2 млн громадян, а її середній розмір збільшився у порівнянні з червнем на 3,2% і склав 320,80 грн

Про це пише RegioNews з посиланням на дані на сайті Міністерства соціальної політики.

У липні за субсидіями на оплату ЖКП звернулися 131,2 тис. домогосподарств, а призначена субсидія була 68,3 тис. домогосподарств.

У липні 2021 року надано субсидії на оплату житлово-комунальних послуг на суму 402 млн грн, майже вся сума була отримана субсидіантами в готівковій формі.

Згідно з даними міністерства, середній розмір призначеної субсидії на одне домогосподарство в липні 2021 року у порівнянні з березнем збільшився з 309,53 грн до 320,80 грн.

При цьому найбільший середній розмір субсидії по Україні зафіксований у Києві - 500 грн, а найменший у Закарпатській області - 202 грн.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Кабмін не буде зменшувати субсидії на комунальні послуги для регіонів, які опиняться у червоній зоні.

Україна допомога виплати субсидія комунальні послуги

 
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