Суми у платіжках за комунальні послуги не повинні збільшуватися - міністр

Пресслужба міністерства розвитку громад

Міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов наголошує, що вартість комунальних послуг для населення не повинна збільшуватися

.Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу міністерства

"Суми у платіжках людей не мають збільшуватися. Держава буде підтримувати органи місцевого самоврядування. Щоб знайти конструктивні рішення, які влаштують усі сторони процесу, в Мінрегіоні вже проведено декілька нарад з керівниками органів місцевого самоврядування. Маємо спільно шукати компроміси та разом планувати подальші кроки – підхід до кожного міста буде індивідуальним", – підкреслив Олексій Чернишов під час наради стосовно підготовки до опалювального сезону

У міністерстві нагадали, що повноваження зі встановлення тарифів на тепло у новому опалювальному сезоні надано виключно органам місцевого самоврядування.

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський підписав закон "Про заходи, спрямовані на подолання кризових явищ та забезпечення фінансової стабільності на ринку природного газу". Закон прийнято з метою врегулювання ситуації з боргами ТКЕ перед НАК "Нафтогаз України", а також передбачає списання боргів облгазів та ТКЕ за рахунок платників податків.