У місті на Дніпропетровщині через комунальні борги арештовують квартири та банківські рахунки

FB Павлоградводоканал

У Павлограді комунальники та державна виконавча служба провели рейд по 20 квартирах боржників за послуги водопостачання та водовідведення та арештували кілька квартир

Про це пише RegioNews з посиланням на Facebook "Павлоградводоканал"

"Рейд проводився з метою стимулювання боржників до сплати боргів", - зазначається у повідомленні

Під час рейду було вручено сім постанов про арешт квартир боржників, п'ять постанов про арешт коштів, три боржника уклали договір реструктуризації.

П'ять квартир боржників відключили від водопостачання.

Це вже не перший рейд водоканалу. На початку серпня "Павлоградводоканал" домігся накладення арешту на квартири і рахунки боржників. У липня борги частини мешканців Павлограду за тепло були передані колекторам.