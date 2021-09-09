08:42  09 сентября
В Украине фиксируют рост количества новых случаев COVID-болезни
12:48  09 сентября
В Украине до 5 тыс. грн увеличили сумму переводов без финмониторинга
10:59  09 сентября
Оккупанты на Донбассе ранили защитника Украины
UA | RU
UA | RU
09 сентября 2021, 16:28 68

Начисления за коммунуслуги за год увеличились более чем на треть

09 сентября 2021, 16:28 68
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Начисления за жилищно-коммунальные услуги с учетом электроэнергии в июле 2021 года составили 10,6 млрд грн. Это на 35,9% больше, чем в июле прошлого года (7,8 млрд грн).

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики, передает RegioNews со ссылкой на РБК-Украина.

По данным статистического ведомства, в июле 2021 года населением страны уплачено за жилищно-коммунальные услуги 12,4 млрд (117,3% начисленных за этот период сумм).

Задолженность населения по уплате за жилищно-коммунальные услуги на конец июля 2021 года составила 64,3 млрд грн, что на 2,1 млрд грн меньше, чем месяцем ранее (66,4 млрд грн).

По данным Госстата, на 31 июля задолженность населения за поставку и распределение природного газа составила 23,7 млрд грн, за поставки тепловой энергии и горячей воды - 20,3 млрд грн, за поставки и распределение электрической энергии - 7,1 млрд грн, за централизованное водоснабжение и водоотведение - 6,5 млрд грн, за управление многоквартирным домом - 5,5 млрд грн, за предоставление услуг по вывозу бытовых отходов - 1,2 млрд грн.

Как сообщалось, министр Чернышов уверял, что суммы в платежках за коммунальные услуги не должны увеличиваться.

Также известно, что, согласно законe, поставщики комvуслуг снова могут отключать потребителей за долги.

коммунальные услуги оплата ЖКХ Госстат

В Украине выросли выплаты по субсидиям: в каких областях больше всего
01 сентября 2021, 14:47
Обнародование списков должников за коммуналку незаконно - Офис омбудсмена
27 августа 2021, 18:56
В городе Днепропетровской области из-за коммунальных долгов арестовывают квартиры и банковские счета
17 августа 2021, 13:30
Все новости »
 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Танцы вокруг закона о деолигархизации. Кто и чем бьет по амбициям Зеленского
Шесть лет и конфискация за 2 тысячи долларов: как Высший антикоррупционный суд взялся за судей-взяточников
Все публикации »
Виталий Бала
Андрей Смолий
Владимир Фесенко
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram