АМКУ наклав штраф 775 млн грн на енергетичну галузь України

Підприємства енергетичного сектору закуповували вугілля за схожими цінами

Підприємства енергетичного сектору закуповували вугілля за схожими цінами

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Антимонопольний комітет України (АМКУ) на засіданні 29 квітня вирішив оштрафувати всю енергетичну галузь України, включаючи ТЕС і ТЕЦ, а також державні "Центренерго" і Держвуглупостач, оскільки підозрює їх у купівлі та продажу вугілля за схожими цінами.

Про це повідомляє РБК-Україна, передає RegioNews.

У відомстві вважають, що такі дії спричинили порушення конкуренції на ринку електроенергії. Також в АМКУ заявили, що цьому сприяло Міністерство енергетики.

Підприємства енергетичного сектору у 2016 - першій половині 2019 року дотримувалися рекомендацій Міністерства енергетики України і закуповували вугілля за подібними цінами, близькими до рекомендованих даними Міністерством для державних шахт", - йдеться в повідомленні.

Також АМКУ висунув звинуваченні основним покупцям вугілля - операторам ТЕС і вугільних ТЕЦ.

Державні і приватні генеруючі компаніям мають сплатити штраф у розмірі понад 500 млн грн. Водночас справи щодо "Донбасенерго" і Чернігівської ТЕЦ АМКУ виніс в окремі провадження.

Нагадаємо, борг облгазів перед ГТС України досяг 10 млрд грн, - глава "Оператора ГТС".