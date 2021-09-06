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06 сентября 2021, 19:38 3

"Укрэнерго" отмечает очень низкие запасы угля на складах ТЭС

06 сентября 2021, 19:38 3
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Фото из открытых источников
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Ситуация с накоплением угля на складах улучшилась, но запасы угля на складах ТЭС остаются чрезвычайно низкими - его в 2,3 раза меньше, чем должно быть на сегодня

Об этом говорится в обзоре работы энергосистемы 30 августа - 5 сентября 2021 года от "Укрэнерго", передает RegioNews.

Отмечается, что среднесуточное производство ТЭС в сравнении с предыдущей неделей уменьшилось на 3% до 83,9 млн кВт-ч

Ситуация с накоплением угля на складах ТЭС улучшилась. В частности, за последние 10 дней поставки угля составили 52,9 тыс. тонн, тогда как расход - 49,9 тыс. тонн. Однако, запасы угля на складах ТЭС остаются чрезвычайно низкими, - подчеркивают в "Укрэнерго".

Так, по состоянию на утро 6 сентября на складах ТЭС находится 766 тыс. тонн угля, что на 6,4% больше, чем на утро 30 августа (720 тыс. тонн). В частности, запасы газового угля по сравнению с 30 августа выросли на 12,5% до 540 тыс. тонн, а объемы антрацитового угля - наоборот уменьшились на 5,8% до 226 тыс. тонн.

В соответствии с графиком накопления топлива, утвержденным Минэнерго, на складах ТЭС находится в 2,3 раза меньше угля, чем должно быть на 6 сентября, - отметили в компании.

Как сообщалось, 2 апреля на Прикарпатье остановилась ТЭЦ из-за отсутствия угля.

Ранее, в июне, Кабмин одобрил план подготовки к следующему отопительному сезону.

Ещё раньше, в апреле, АМКУ наложил штраф 775 млн грн на энергетическую отрасль Украины. Предприятия энергетического сектора закупали уголь по похожим ценам.

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