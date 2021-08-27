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27 серпня 2021, 08:26 212

У Харкові ТЕЦ без пояснень відключила від гарячої води понад 400 будинків

27 серпня 2021, 08:26 212
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Харківська приватна теплоцентраль №5 без пояснення причин повідомила про відключення від теплопостачання та гарячої води понад 400 будинків

Як передає RegioNews, про це йдеться у повідомленні Харківської міської ради.

26 серпня з 22:00 буде повністю припинено відпуск теплової енергії для житлових і адміністративних будівель міста. Причини зупинки роботи поки невідомі", - йдеться у повідомленні.

Водночас у КП "Харківські теплові мережі" зазначають, що тепловики вже працюють над тим, щоб переключити споживачів на комунальні котельні й намагаються вирішити цю проблему максимум за добу.

Зазначається, що всього приватне акціонерне товариство "ТЕЦ-5" надає тепло і гарячу воду у 255 будинків Шевченківського району (Олексіївка), 115 будинків Холодногірського району та 71 будинок Новобаварського району.

Раніше повідомлялось, що Кабмін передав "Нафтогазу" п'ять державних ТЕЦ.

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