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17 червня 2021, 14:15 227

Приватизація 25 спиртзаводів додала в бюджет 1,5 млрд грн - Фонд держмайна

17 червня 2021, 14:15 227
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Фото з відкритих джерел
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Від часу демонополізації спиртової галузі 1 липня 2020 року відбулися аукціони з приватизації 25 активів спиртової галузі, що принесло до бюджету майже 1,5 млрд грн

Про це повідомляється на сайті Фонду державного майна, передає RegioNews.

Загалом цього року у першому півріччі ФДМУ має намір передати сім спиртозаводів для приватизації на онлайн-аукціонах, у третьому кварталі - сім активів, у четвертому - ще шість.

ФДМ планує 6 липня повторно продати на аукціоні Мишковицький спиртзавод (Тернопільська обл.) зі стартовою ціною 7,29 млн грн. На 30 червня заплановано повторний аукціон із продажу Мартинівського спиртзаводу (с. Мартинівка Вінницькій обл.) зі стартовою ціною 31,02 млн грн.

Як повідомлялося, 10 червня спиртзавод на Тернопільщині втретє виставили на аукціон. Фонд державного майна втретє виставив на приватизацію Мишковицький спиртзавод у Тернопільській області.

6 квітня на Полтавщині вдруге не змогли продати спиртзавод. Переможець торгів не прибув для укладання договору.

Натомість у травні 2021 року приватизовано три об’єкти спиртової галузі, загальна вартість продажу яких склала 205 млн грн.

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