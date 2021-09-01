Столичный завод "Большевик" выставят на аукцион со стартовой ценой 1,39 млрд грн

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АО "Первый киевский машиностроительный завод" (ПКМЗ, бывший завод "Большевик") будет выставлен на приватизационный аукцион со стартовой ценой 1,39 млрд грн, которую в среду утвердил Кабинет министров

Об этом сообщил глава Фонда госимущества Украины Дмитрий Сенниченко на своей странице в Facebook, передает RegioNews.

Сегодня Кабинет министров Украины принял условия его приватизации. Как говорится, теперь дело за малым (не очень) - найти вместе с представителем Big-4, KPMG Украина, инвесторов для этого актива, - написал он.

По словам Сенниченко, дату аукциона комиссия определит в ближайшее время.

Опыт предыдущих конкурсов, которые проводил ФГИУ, позволяет уверенно прогнозировать, что на финальном табло мы увидим значительно большую цифру, - написал глава ФГИ.

Он напомнил, что завод был основан в 1881 году, когда швейцарский предприниматель Яков Гретер купил около 4,4 га земли на Шулявке в Киеве, и через полгода здесь появилось новое предприятие - Киевский чугунолитейный и механический завод.

В течение следующих более ста лет завод менял масштабы производства, профиль, название, и испытывал сногсшибательные трансформации - от безоговорочного флагмана промышленности до заброшенного технически устаревшего участка, - написал Сенниченко, добавив, что, возможно, предприятие снова заинтересует какого-нибудь швейцарского инвестора.

Как известно, в соответствии с приватизационными условиями, утвержденными КМУ, новый собственник предприятия должен выполнить ряд социальных и экономических условий, в частности погашение задолженностей по заработной плате и ЕСВ, выполнение действующего Коллективного договора и недопущение увольнения в течение определенного срока.

Кроме этого, покупатель должен инвестировать в модернизацию предприятия не менее 57 млн грн в течение трех лет, сохранить часть производства, которая имеет потенциал, на площадке в Киеве или Жашкове, или других производственных мощностей в Украине.

Как сообщалось, в Украине появился сервис автоматической оценки недвижимости.

Также, по информации Фонда госимущества, приватизация 25 спиртзаводов добавила в бюджет 1,5 млрд грн.