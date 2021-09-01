Столичный завод "Большевик" выставят на аукцион со стартовой ценой 1,39 млрд грн
АО "Первый киевский машиностроительный завод" (ПКМЗ, бывший завод "Большевик") будет выставлен на приватизационный аукцион со стартовой ценой 1,39 млрд грн, которую в среду утвердил Кабинет министров
Об этом сообщил глава Фонда госимущества Украины Дмитрий Сенниченко на своей странице в Facebook, передает RegioNews.
Сегодня Кабинет министров Украины принял условия его приватизации. Как говорится, теперь дело за малым (не очень) - найти вместе с представителем Big-4, KPMG Украина, инвесторов для этого актива, - написал он.
По словам Сенниченко, дату аукциона комиссия определит в ближайшее время.
Опыт предыдущих конкурсов, которые проводил ФГИУ, позволяет уверенно прогнозировать, что на финальном табло мы увидим значительно большую цифру, - написал глава ФГИ.
Он напомнил, что завод был основан в 1881 году, когда швейцарский предприниматель Яков Гретер купил около 4,4 га земли на Шулявке в Киеве, и через полгода здесь появилось новое предприятие - Киевский чугунолитейный и механический завод.
В течение следующих более ста лет завод менял масштабы производства, профиль, название, и испытывал сногсшибательные трансформации - от безоговорочного флагмана промышленности до заброшенного технически устаревшего участка, - написал Сенниченко, добавив, что, возможно, предприятие снова заинтересует какого-нибудь швейцарского инвестора.
Как известно, в соответствии с приватизационными условиями, утвержденными КМУ, новый собственник предприятия должен выполнить ряд социальных и экономических условий, в частности погашение задолженностей по заработной плате и ЕСВ, выполнение действующего Коллективного договора и недопущение увольнения в течение определенного срока.
Кроме этого, покупатель должен инвестировать в модернизацию предприятия не менее 57 млн грн в течение трех лет, сохранить часть производства, которая имеет потенциал, на площадке в Киеве или Жашкове, или других производственных мощностей в Украине.
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