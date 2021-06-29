В Україні з'явився сервіс автоматичної оцінки нерухомості

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Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу ФДМУ.

Фонд держмайна ввів в експлуатацію єдину базу даних звітів про оцінку з модулем електронного визначення оціночної вартості, сервісом послуги електронного визначення оціночної вартості та автоматичного формування електронних довідок про оціночну вартість об'єкта нерухомості.



Зазначається, що для визначення оціночної вартості об'єкта нерухомості Єдиною базою даних звітів про оцінку формуватиметься електронна довідка, яка буде дійсною впродовж 30 календарних днів з моменту отримання.



Наголошується, що якщо особа не погоджується з результатами автоматичного визначення оціночної вартості об'єкта нерухомості, вона має право звернутися до оцінювача для визначення ринкової вартості такого об'єкта. Оцінювач своєю чергою має скласти звіт про оцінку майна, який зареєструється в Єдиній базі. Такий звіт буде чинний протягом шести місяців з дати оцінки.

Нагадаємо, раніше у Фонді держмайна повідомили, що приватизація 25 спиртзаводів додала в бюджет 1,5 млрд грн.