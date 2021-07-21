У Києві відключили гарячу воду у понад 300 будинках
У Києві з 20 липня відключили постачання гарячої води у 531 будівлі
Як повідомили у "Київтеплоенерго", водопостачання буде відсутнє до 2 серпня, пише RegioNews.
Протягом цього часу будуть випробовувати мережі у зоні теплопостачання магістралі №1 СТ-1.
На цей час подачу гарячої води призупинять до 531 будівлі:
- 361 житлового будинку;
- 33 навчальних закладів;
- 137 відомств.
Відключення стосуються Солом'янського району та однієї будівлі у Голосіївському районі столиці.
Раніше повідомлялося, що тарифи на гарячу воду та опалення цього року зростуть на третину.
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