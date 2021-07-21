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21 липня 2021, 12:37 69

У Києві відключили гарячу воду у понад 300 будинках

21 липня 2021, 12:37 69
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Фото з відкритих джерел
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У Києві з 20 липня відключили постачання гарячої води у 531 будівлі

Як повідомили у "Київтеплоенерго", водопостачання буде відсутнє до 2 серпня, пише RegioNews.

Протягом цього часу будуть випробовувати мережі у зоні теплопостачання магістралі №1 СТ-1.

На цей час подачу гарячої води призупинять до 531 будівлі:

  • 361 житлового будинку;
  • 33 навчальних закладів;
  • 137 відомств.

Відключення стосуються Солом'янського району та однієї будівлі у Голосіївському районі столиці.

Раніше повідомлялося, що тарифи на гарячу воду та опалення цього року зростуть на третину.

Київ вода комунальні послуги Київська область Столиця

 
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