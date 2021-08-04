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04 серпня 2021, 15:32 4375

У Кабміні розповіли, що буде з платіжками за комунальні послуги восени

04 серпня 2021, 15:32 4375
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Фото: з відкритих джерел
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Розмір платіжок за опалення та гарячу воду в новому опалювальному сезоні залежатимуть від рішень місцевої влади

Як передає RegioNews, про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання уряду 4 серпня.

"Місцеві керівники тепер фактично визначатимуть, які суми люди отримають за тепло і гарячу воду в платіжках. Тому закликаю комунальні підприємства, якими займається місцева влада, переходити на трирічний контракт від "Нафтогаз України" за ціною 7,42 гривні за кубічний метр з ПДВ", - сказав він.

Прем'єр також зазначив, що зазначена ціна діятиме цілий рік, незалежно від коливань на газових ринках.

Нагадаємо, що спікер президента України Володимира Зеленського Сергій Никифоров пообіцяв, що вартість електроенергії для населення істотно не зросте. За його словами, остаточне рішення буде прийнято до 24 серпня.

Кабмін газ вода комунальні послуги опалення

 
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