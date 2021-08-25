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25 августа 2021, 16:32 8

Поставщики коммунуслуг снова могут отключать потребителей за долги – закон

25 августа 2021, 16:32 8
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Фото из открытых источников
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В Украине официально сняли ограничения на отключение населения за задолженность по оплате стоимости коммунуслуг. Ранее ограничение предусматривалось законодательством об условиях адаптивного карантина (для нераспространения коронавирусной инфекции)

Вступил в силу соответствующий закон, передает RegioNews со ссылкой на РБК-Украина.

До принятия таких изменений, на период действия карантина и 30 дней после него запрещалось начисление пени и штрафов за задолженность за жилищно-коммунальные услуги и прекращения оказания таких услуг.

Согласно правкам в законе, теперь такой запрет будет действовать только в регионах, где установлен "красный" уровень эпидемиологической опасности.

Поставщики имеют право возобновить отключение через 30 дней после того, как регион выйдет из "красной" зоны карантина. Таким образом, коммунальные предприятия смогут отключать должников от газа, электроэнергии и других видов коммунальных услуг.

Чтобы восстановить подачу коммунальных услуг в случае отключения, бытовым потребителям, помимо погашения задолженности, придется также оплатить услугу повторного подключения. В зависимости от технических условий и региона расходы бытовых потребителей на отключение от электроэнергии за долги и повторного согласования протокола могут составлять от 600 до 2000 грн.

Как сообщалось, 13 августа Кабмин уменьшил размер субсидий на коммунальные услуги. Кабинет Министров Украины отменил норму, введенную весной 2020 года, об увеличении на 50% социальных нормативов на ЖКУ при назначении субсидий, что приведет к снижению их размера.

Раньше Кабмин внес в Раду законопроект о монетизации льгот за проезд и коммуналку.

коммунальные услуги штраф оплата отключение поставщики

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