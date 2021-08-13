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13 серпня 2021, 14:40 19

Кабмін зменшив розмір субсидій на комунальні послуги

13 серпня 2021, 14:40 19
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Фото з відкритих джерел
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Кабінет Міністрів України скасував норму, введену навесні 2020 року, про збільшення на 50% соціальних нормативів на ЖКП при призначенні субсидій, що призведе до зниження їхнього розміру

Про це пише RegioNews з посиланням на відповідну постанову уряду.

За словами міністра соціальної політики Марини Лазебної, це рішенння пов’язане зі збільшенням розміру зарплат

Підвищений норматив буде діяти тільки в разі введення в регіоні "червоного" рівня карантину.

Документом також змінюються й інші правила надання субсидій. Зокрема, житлові субсидії призначаються у разі купівлі квартири (будинку) протягом шести місяців після продажу іншої квартири (будинку), які були єдиним житловим приміщенням у власності особи, на підставі підтверджуючих документів.

Крім того, скасовується норма про те, що субсидія може призначатися в разі, якщо зарплата становить менше 50% середньої в Києві і Севастополі і менше 20% в обласних центрах і містах обласного значення.

Постановою вилучається норма про наявність мобільного телефону в осіб, які є претендентами на отримання житлової субсидії, оскільки з 1 травня 2021 року вона надається виключно в готівковій формі.

Також постановою доповнено перелік документів для включення інформації про іноземців та осіб без громадянства, які перебувають на території України на законних підставах, до Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги, для отримання ними пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива та скрапленого газу.

Кабмін субсидія Постанова документ реєстр

 
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