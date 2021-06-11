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11 червня 2021, 13:47 1799

Кабмін вніс до Ради законопроект про монетизацію пільг за проїзд та комуналку

11 червня 2021, 13:47 1799
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Фото з відкритих джерел
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Уряд вніс до парламенту проект закону щодо пільг з оплати проїзду та деяких інших пільг, який передбачає передачу повноважень органам місцевої влади та надання пільг у грошовій формі

Про це пише RegioNews з посиланням на сайт Ради.

Законопроєкт №5651 зареєстрували сьогодні. Наразі текст документу відсутній.

Головним з опрацювання законопроєкту визначений комітет з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів.

Раніше повідомлялося, що проєкт стосується пільг на оплату проїзду у транспорті. При цьому безоплатний проїзд за пред’явленням відповідного посвідчення скасовується. Крім того, переводяться у грошову форму пільги на комунальні послуги. Рішення щодо пільг будуть ухвалювати органи місцевої влади.

Нагадаємо, що 9 червня Кабінет міністрів під час засідання схвалив проєкт закону, яким пропонується перевести пільги з оплати проїзду та комунальних послуг у грошову форму.

Кабмін

 
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