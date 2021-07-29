Дізнатися про свою субсидію можна не виходячи з дому, на спеціальному порталі
Дізнатися про те, чи переоформлена субсидія, а також на яку суму варто очікувати компенсації, можна на спеціальному порталі
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Єдиний державний реєстр отримувачів житлових субсидій.
Тут можна ввести адресу і дізнатися про нарахування субсидії, її розмір на опалювальний і неопалювальний сезони.
У реєстрі вказана інформація:
стан субсидії;
номер заяви;
розмір субсидії за місяць і рік;
місцезнаходження особової справи субсидіанта;
населений пункт;
період нарахування компенсації.
Як повідомлялося, МІнсоцполітики пропонує скоротити видатки на субсидії.
Раніше у Мінсоцполітики сказали, коли відбудеться автоматичне перепризначення субсидій.
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