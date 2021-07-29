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29 липня 2021, 20:04 9

Дізнатися про свою субсидію можна не виходячи з дому, на спеціальному порталі

29 липня 2021, 20:04 9
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Фото з відкритих джерел
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Дізнатися про те, чи переоформлена субсидія, а також на яку суму варто очікувати компенсації, можна на спеціальному порталі

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Єдиний державний реєстр отримувачів житлових субсидій.

Тут можна ввести адресу і дізнатися про нарахування субсидії, її розмір на опалювальний і неопалювальний сезони.

У реєстрі вказана інформація:

стан субсидії;

номер заяви;

розмір субсидії за місяць і рік;

місцезнаходження особової справи субсидіанта;

населений пункт;

період нарахування компенсації.

Як повідомлялося, МІнсоцполітики пропонує скоротити видатки на субсидії.

Раніше у Мінсоцполітики сказали, коли відбудеться автоматичне перепризначення субсидій.

субсидія реєстр Мінсоцполітики дані інфомація

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