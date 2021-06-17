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17 червня 2021, 18:03 198

У Мінсоцполітики сказали, коли відбудеться автоматичне перепризначення субсидій

17 червня 2021, 18:03 198
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Фото з відкритих джерел
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Понад 85% домогосподарствам житлова субсидія на наступний опалювальний період буде призначена автоматично найближчими тижнями

Про це пише RegioNews, посилаючись на пресслужбу Міністерства соціальної політики.

"Найближчими тижнями, після надходження від Мінфіну результатів верифікації одержувачів житлової субсидії на відповідність новим критеріям її отримання, органами соціального захисту населення буде забезпечено автоматичне її призначення понад 2,5 мільйонам одержувачів", - йдеться в повідомленні.

При цьому у міністерстві звернули увагу, що призначення та нарахування житлових субсидій усім домогосподарствам буде здійснено починаючи з травня поточного року.

Нагадаємо, раніше у Мінсоцполітики пообіцяли не змінювати розміри субсидій.

Україна виплати субсидія пенсія Мінсоцполітики

 
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