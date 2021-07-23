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23 липня 2021, 10:50 6

МІнсоцполітики пропонує скоротити видатки на субсидії

23 липня 2021, 10:50 6
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Фото з відкритих джерел
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Міністерство соціальної політики України пропонує скасувати норму про збільшення на 50% соціальних нормативів на житлово-комунальні послуги, що призведе до зниження розміру призначених субсидій

Про це пише Regionews з посиланням на проєкт постанови розміщений на сайті Федерації профспілок України

"Враховуючи епідеміологічну ситуацію, скасовується збільшення на 50 відсотків соціальних нормативів користування житлово-комунальними послугами, що застосовувалося при розрахунку розміру житлової субсидії на період поширення на території України гострої респіраторної хвороби COVID- 19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2", - йдеться в пояснювальній записці до проекту.

Крім того, проектом постанови пропонується вилучити норму щодо наявності мобільного телефону у осіб, які є претендентами на отримання житлової субсидії, оскільки з 1 травня 2021 вона надається виключно у готівковій формі.

Також пропонується доповнити перелік документів для включення інформації про іноземців та осіб без громадянства, що перебувають на території України на законних підставах, до Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги, для отримання ними пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива і скрапленого газу.

Соціальні нормативи впливають на розмір призначеної субсидії.

Нагадаємо, що Мінсоцполітики направило в регіони 1,1 млрд грн на субсидії.

субсидія пільга громадянство реєстр Мінсоцполітики

 
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