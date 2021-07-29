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29 июля 2021, 20:04 16

Узнать о своей субсидии можно не выходя из дома, на специальном портале

29 июля 2021, 20:04 16
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Фото из открытых источников
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Узнать о том, переоформлена ли субсидия, а также на какую сумму стоит ожидать компенсации, можно на специальном портале

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Единый государственный реестр получателей жилищных субсидий.

Здесь можно ввести адрес и узнать о начислении субсидии, ее размере на отопительный и неотапливаемый сезоны.

В реестре указана информация:

состояние субсидии;

номер заявления;

размер субсидии за месяц и год;

местонахождение личного дела субсидианта;

населенный пункт;

период начисления компенсации.

Как сообщалось, Минсоцполитики предлагает сократить расходы на субсидии.

Раньше в Минсоцполитики сказали, когда произойдет автоматическое переназначение субсидий.

субсидия реестр Минсоцполитики данные информация

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