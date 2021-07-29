Узнать о своей субсидии можно не выходя из дома, на специальном портале
Узнать о том, переоформлена ли субсидия, а также на какую сумму стоит ожидать компенсации, можно на специальном портале
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Единый государственный реестр получателей жилищных субсидий.
Здесь можно ввести адрес и узнать о начислении субсидии, ее размере на отопительный и неотапливаемый сезоны.
В реестре указана информация:
состояние субсидии;
номер заявления;
размер субсидии за месяц и год;
местонахождение личного дела субсидианта;
населенный пункт;
период начисления компенсации.
Как сообщалось, Минсоцполитики предлагает сократить расходы на субсидии.
Раньше в Минсоцполитики сказали, когда произойдет автоматическое переназначение субсидий.
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