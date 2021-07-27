У 2022 році пенсіонерів від 70 до 75 років включать до програми адресних допомог для літніх людей

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Мінсоцполітики пропонує у 2022 році включити пенсіонерів віком від 70 до 75 років до програми адресних допомог для літніх людей. У разі включення доходи додатково буде підвищено 1,5 млн пенсіонерам

Про це повідомляє пресслужба Мінсоцполітики, передає RegioNews.

Як зазначається в повідомленні, протягом 2020 та 2021 років адресну доплату до пенсій у розмірі 500 гривень щомісяця отримують пенсіонери старші за 80 років. При цьому пенсії для них не можуть бути меншими за 2 600 грн. Ці заходи підвищили доходи 1,4 млн пенсіонерів.

У поточному році до цієї програми долучаться пенсіонери віком від 75 до 80 років. З 1 жовтня вони отримуватимуть щомісяця компенсаційну виплату у розмірі 400 гривень. Пенсійна виплата для них становитиме не менше 2 500 гривен. Таке розширення програми підвищить доходи ще понад 1 млн пенсіонерів.

В рамках підготовки проекту державного бюджету на 2022 рік Мінсоцполітики опрацьовує і інші пропозиції до календаря підвищення пенсій у 2022 році.

Зокрема, у ньому пропонується передбачити:

підвищення з 1 січня пенсій людям з інвалідністю з числа ліквідаторів Чорнобильської катастрофи;

індексацію з 1 березня страхових пенсій для близько 10 млн пенсіонерів та компенсаційних виплат для пенсіонерів віком старше 80 років та для пенсіонерів віком від 75 років до 80 років;

перерахунок з 1 липня і з 1 грудня пенсійних виплат у зв’язку із підвищенням прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб;

перерахунок з 1 жовтня мінімальної пенсії за віком у зв’язку із прогнозованим підвищенням мінімальної заробітної плати.

Також опрацьовуються пропозиції щодо диференціації соціальних гарантій пенсіонерам із урахуванням тривалості страхового стажу, зазначається в повідомленні.

Як повідомлялося, міністр Лазебна стверджує, що пенсійна "Програма 75 плюс" точно буде виконана у жовтні. В Україні пенсіонери від 75 років з жовтня отримуватимуть надбавку 400 грн до пенсії. Крім того, їм встановлять мінімальну виплату 2500 грн, чого раніше не було.