У Мінсоцполітики нагадали, що з 2028 року для виходу на пенсію треба буде мати 35 років стажу

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Міністерка соціальної політики закликала людей перевіряти свій стаж і пояснила, як і для чого це робити

Міністерка соціальної політики Марина Лазебна в ефірі програми "Велика п'ятниця" на телеканалі "Україна 24" дала українцям поради, як контролювати власний трудовий стаж, передає RegioNews.

Вона пояснила, куди звертатися, якщо неправильно нарахували стаж.

Реагують на такі проблеми працівники Пенсійного фонду України. Вони мають розглядати, дивитися, гаряча лінія ПФУ є. Для тих, хто ще не вийшов на пенсію – щоб потім не було ситуацій, що хтось щось не знав, не вистачає стажу тощо – треба подивитися, що в людини є, і знайти рішення, щоб у людини був повний стаж. Що для цього треба зробити? Є портал ПФУ, там можна створити собі кабінет, і одразу людина побачить увесь свій набутий стаж і внески. Там є кнопочка "розрахувати пенсію" – можна подивитися, яка в тебе пенсія. І тоді людина має задуматися, чому немає стажу, подивитися, який стаж пропущений тощо, - пояснила Лазебна.

Міністерка закликала людей "перевіряти свій стаж і добавляти, сканувати, передавати до ПФУ, щоб точно знати правильність нарахування пенсії".

Це ще важливо і тому, що з 2028 року, щоб вийти на пенсію, треба буде мати 35 років стажу – це дуже великий проміжок, - зазначила вона.

Як повідомлялося, українцям зарахують допомогу з безробіття на карантині до страхового стажу. Це робиться задля того, щоб українцям не знизили пенсії у майбутньому.