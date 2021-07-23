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23 липня 2021, 20:59 93

Депутати Херсонської міськради звернулися до центральної влади з вимогою скасувати нововведення стосовно субсидій

23 липня 2021, 20:59 93
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Фото з відкритих джерел
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Сьогодні, 23 липня 2021 року, під час сесії Херсонської міської ради, 35 депутатів підтримали звернення до президента України Володимира Зеленського та уряду. Стосується воно системи призначення субсидій для населення

Про це повідомили у пресслужбі Херсонської міської ради, передає RegioNews.

Так, депутати вимагають від уряду негайно:

скасувати постанову Кабміну від 14.04.2021 №420 "Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України” щодо нововведень в оформленні та призначенні субсидій;

переоформити в автоматичному режимі всім субсидіантам належні їм субсидії на новий термін;

відмовитися від подачі декларацій субсидіантами, натомість здійснювати призначення субсидій, використовуючи бази даних органів державної влади, Пенсійного фонду, Державної фіскальної служби;

повернути нормативи нарахування субсидій, які діяли в опалювальні періоди 2016-2018 років;

внести на розгляд Верховної Ради України проєкт змін до Закону України про Держбюджет на 2021 рік з метою додаткового фінансування програми субсидій в Україні.

Як повідомлялося, Мінсоцполітики пропонує скоротити видатки на субсидії. Міністерство соціальної політики України пропонує скасувати норму про збільшення на 50% соціальних нормативів на житлово-комунальні послуги, що призведе до зниження розміру призначених субсидій.

Раніше у Мінсоцполітики сказали, коли відбудеться автоматичне перепризначення субсидій. Понад 85% домогосподарствам житлова субсидія на наступний опалювальний період буде призначена автоматично найближчими тижнями.

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