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29 червня 2021, 14:45 738

Уряд відтермінував підвищення цін на електроенергію

29 червня 2021, 14:45 738
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Фото з відкритих джерел
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Кабінет міністрів зберіг фіксовані ціни на електроенергію для населення до 1 серпня поточного року. Тариф збережеться на рівні 1,68 грн/кВт-год

Про це йдеться в постанові уряду №659 від 29 червня, пише RegioNews.

Документ вносить відповідні зміни до постанови Кабміну №483 від 5 червня 2019 року "Про затвердження Положення про покладання спеціальних обов'язків на учасників ринку електричної енергії для забезпечення суспільних інтересів у процесі функціонування ринку електричної енергії".

Відповідне рішення уряд ухвалив за пропозицією Міненерго. У відомстві пояснили, що для розрахунку моделі фінансової стабільності учасників ПСО для забезпечення тривалого стійкого ефекту необхідний додатковий час.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Раді хочуть заслухати Кабмін щодо ситуації з тарифами в Україні.

Кабмін Україна тарифи ціна уряд

 
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