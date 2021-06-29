Уряд відтермінував підвищення цін на електроенергію

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Кабінет міністрів зберіг фіксовані ціни на електроенергію для населення до 1 серпня поточного року. Тариф збережеться на рівні 1,68 грн/кВт-год

Про це йдеться в постанові уряду №659 від 29 червня, пише RegioNews.

Документ вносить відповідні зміни до постанови Кабміну №483 від 5 червня 2019 року "Про затвердження Положення про покладання спеціальних обов'язків на учасників ринку електричної енергії для забезпечення суспільних інтересів у процесі функціонування ринку електричної енергії".

Відповідне рішення уряд ухвалив за пропозицією Міненерго. У відомстві пояснили, що для розрахунку моделі фінансової стабільності учасників ПСО для забезпечення тривалого стійкого ефекту необхідний додатковий час.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Раді хочуть заслухати Кабмін щодо ситуації з тарифами в Україні.