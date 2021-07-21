В НКРЭКУ анонсируют повышение тарифа на электроэнергию

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В ближайшее время тарифы на электроэнергию для населения повысятся. Решение Кабинета министров может быть уже совсем скоро

Об этом сообщил председатель Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг Валерий Тарасюк в интервью "Экономической правде", передает RegioNews.

По его словам, комиссия не может приветствовать другие сценарии, кроме приведения тарифов к экономически обоснованному уровню для всех потребителей и одновременной адресной помощи. Обсуждаются различные сценарии, "но нет другого будущего, кроме постепенного выравнивания тарифов для промышленности и населения".

Я не могу обнародовать все варианты повышения цен. Какой вариант будет принят и будет ли принят с 1 августа, мы сказать не можем, потому что это политическое решение Кабмина. Думаю, ждать осталось совсем немного, - отметил Тарасюк.

Как сообщалось в конце июня, Правительство отсрочило повышение цен на электроэнергию. Кабинет министров сохранил фиксированные цены на электроэнергию для населения до 1 августа текущего года. Тариф сохранится на уровне 1,68 грн/кВт-ч.

Зато в апреле члены НКРЭКУ увеличили свой фонд оплаты труда еще на 50 млн грн. В целом бюджет комиссии вырос на 80 млн грн.