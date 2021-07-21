09:37  21 июля
В Украине снова существенно увеличилось новых больных коронавирусом
09:11  21 июля
На Житомирщине поезд сбил священника и женщину-поводыря
17:33  21 июля
Война на Донбассе: боевики дважды открывали огонь, в ВСУ без потерь
UA | RU
UA | RU
21 июля 2021, 17:26 778

В НКРЭКУ анонсируют повышение тарифа на электроэнергию

21 июля 2021, 17:26 778
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В ближайшее время тарифы на электроэнергию для населения повысятся. Решение Кабинета министров может быть уже совсем скоро

Об этом сообщил председатель Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг Валерий Тарасюк в интервью "Экономической правде", передает RegioNews.

По его словам, комиссия не может приветствовать другие сценарии, кроме приведения тарифов к экономически обоснованному уровню для всех потребителей и одновременной адресной помощи. Обсуждаются различные сценарии, "но нет другого будущего, кроме постепенного выравнивания тарифов для промышленности и населения".

Я не могу обнародовать все варианты повышения цен. Какой вариант будет принят и будет ли принят с 1 августа, мы сказать не можем, потому что это политическое решение Кабмина. Думаю, ждать осталось совсем немного, - отметил Тарасюк.

Как сообщалось в конце июня, Правительство отсрочило повышение цен на электроэнергию. Кабинет министров сохранил фиксированные цены на электроэнергию для населения до 1 августа текущего года. Тариф сохранится на уровне 1,68 грн/кВт-ч.

Зато в апреле члены НКРЭКУ увеличили свой фонд оплаты труда еще на 50 млн грн. В целом бюджет комиссии вырос на 80 млн грн.

Кабмин подорожание НКРЭКУ тарифы электроэнергия

Кабмин уволил многолетнего первого заместителя министра МВД
21 июля 2021, 15:01
Почти 73% украинских граждан не одобряют деятельность правительства, - опрос
20 июля 2021, 16:30
Нардеп подтвердил слухи о вероятности отставки Тарана осенью
20 июля 2021, 14:49
Все новости »
 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
"Пришел, разобрался, решил": как Тищенко поменял в Ужгороде секретаря горсовета с "порошенковца" на " слугу"
Аваков ушел: чем запомнился министр-рекордсмен, и как его отставка изменит политическую конфигурацию в стране
Все публикации »
Игорь Попов
Виталий Бала
Виктор Небоженко
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram