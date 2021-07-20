Майже 73% українських громадян не схвалюють діяльність уряду, - опитування

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72,5% українців не схвалюють діяльність уряду, лише 13,5% оцінюють її позитивно

Про це свідчать дані соціологічного опитування, проведеного "Українською соціологічною групою" в період із 11 до 18 липня 2021 року і презентованого в пресцентрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна", передає RegioNews.

42,7% респондентів вважають, що уряд практично нічого не робить для вирішення проблем населення, 36,5% зазначають, що уряд робить ті чи інші дії, однак цього недостатньо, 11,7% опитаних впевнені, що уряд робить все можливе для населення, 9,1% не змогли відповісти.

При цьому 58,5% українців підтримують відставку Кабінету Міністрів, 26,1% її не підтримує.

Водночас 69,2% респондентів вважають, що ситуація в країні розвивається в неправильному напрямі, 24,5% - у правильному, 6,3% не змогли дати відповідь.

Серед проблем, які найбільше хвилюють населення, 62,3% опитаних відзначили високу вартість продуктів харчування та житлово-комунальних послуг, 57,4% - низький рівень доходів, 41,2% - війну на Донбасі, 32,9% - корупцію в органах державної влади, 32,1% - безробіття та неможливість знайти добре оплачувану роботу, 28,5% - недоступність медичної допомоги, 21,8% - епідемію коронавірусу (респонденти могли відзначити декілька варіантів відповідей).

Соціологічне опитування проводилося у всіх областях України (за винятком тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей, а також Кримського півострова) серед 1224 респондентів старше 18 років. Метод опитування - індивідуальне інтерв'ю face-to-face за місцем проживання респондентів (удома). Статистична похибка не перевищує 3%.

Як повідомлялося, згідно з опитуванням, понад половина українців за вступ до ЄС. У червні 2021 року вступ України до Європейського Союзу підтримує трохи більше половини населення нашої країни, в НАТО-трохи менше половини.