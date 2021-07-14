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14 липня 2021, 13:42 109

Уряд ухвалив рішення про підвищення пенсій військовим

14 липня 2021, 13:42 109
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Фото з відкритих джерел
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Майже 400 тисяч військовослужбовців та працівників інших органів правопорядку отримають додаткові пенсійні доплати

Про це повідомив прем’єрміністр України Денис Шмигаль у своєму Telegram-каналі, передає RegioNews.

Як і було анонсовано, за ініціативи Президента Володимира Зеленського Уряд ухвалив рішення про підвищення пенсій військовим, - повідомив Шмигаль.

Він додав, що ухвалене рішення передбачає встановлення щомісячних доплат та встановлення мінімальної пенсійної виплати в розмірі 3854 гривні.

Окрім цього, передбачається підвищення виплат для учасників бойових дій, які втратили працездатність, - написав прем’єр.

Як повідомлялося, сьогодні ветерани силових структур під Радою вимагають перегляду пенсій, є сутички з поліцією.

Раніше повідомлялося, що Зеленський хоче підвищити виплати військовим пенсіонерам. Президент України Володимир Зеленський дав завдання Кабінету міністрів України вжити заходів щодо підвищення пенсій для військових.

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