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09 липня 2021, 19:42 4

Шмигаль анонсує рішення уряду про підвищення пенсійних виплат військовослужбовцям-пенсіонерам

09 липня 2021, 19:42 4
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Фото з відкритих джерел
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Прем’єр передбачає, що на наступному засіданні Кабінету Міністрів буде ухвалено розроблене Міністерством соціальної політики рішення про підвищення пенсійних виплат військовослужбовцям, що перебувають на пенсії

Про це прем’єр-міністр Денис Шмигаль написав у своєму Telegram-каналі, передає RegioNews.

Глава уряду пояснив, чому новопризначені пенсії та пенсії, призначені до 2018 року, відрізняються майже вдвічі: у 2017 році, при внесенні змін до закону про індексацію грошових доходів населення, питання індексації пенсій для військових не було врегульовано. Тому Уряд планує виправити цю ситуацію.

За ініціативи Президента Володимира Зеленського вже на наступному засіданні Кабінету Міністрів буде ухвалено розроблене Міністерством соціальної політики рішення про підвищення пенсійних виплат військовослужбовцям, що перебувають на пенсії. Це рішення має зменшити наявні диспропорції, - заявив Шмигаль.

Він пояснив, що, зокрема, передбачається з 1 липня встановити щомісячну доплату в сумі 2000 гривень для майже 400 тисяч військовослужбовців-пенсіонерів, встановити мінімальну пенсійну виплату на рівні 3854 гривні.

Окрім цього, передбачається підвищення виплат для учасників бойових дій, які втратили працездатність. Більш ніж 40 тисяч людей отримають підвищення майже у 700 гривень, - додав прем’єр-міністр.

Як повідомлялося, в Україні підвищили пенсії: кого це стосується. Понад 5 мільйонів українських пенсіонерів отримають підвищення пенсійних виплат від держави, починаючи з 1 липня.

Також Разумков підписав закон про підвищення пенсій чорнобильцям.

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