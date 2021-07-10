Зеленський хоче підвищити виплати військовим пенсіонерам

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Як передає RegioNews, про це йдеться у повідомленні Офісу президента.

Зазначається, що через недосконалі зміни до закону про індексацію доходів українців, які були ухвалені ще у 2017 році, не було врегульовано питання про індексацію пенсій військових. Внаслідок цього утворилася суттєва різниця між пенсіями, які були призначені до 2018 року, та новими виплатами.

Задля відновлення справедливості з ініціативи Володимира Зеленського Міністерство соціальної політики розробило рішення про підвищення виплат військовослужбовцям, що перебувають на пенсії", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що відповідну постанову Кабмін ухвалить на наступному засіданні.

Передбачається, що з 1 липня цього року буде встановлена доплата в розмірі 2000 гривень для майже 400 тис. військових пенсіонерів, яким були призначені пенсії до 1 березня 2018 року.

При цьому, мінімальна пенсійна виплата військовим буде встановлена на рівні 3854 гривень.

Нагадаємо, раніше прем’єр-міністр Денис Шмигаль анонсував рішення уряду про підвищення пенсійних виплат військовослужбовцям-пенсіонерам.