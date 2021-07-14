Ветерани силових структур під Радою вимагають перегляду пенсій, є сутички з поліцією

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Під будівлею Верховної ради відбулися сутички між ветеранами усіх силових структур, які вимагають невідкладного перерахунку пенсій на Всеукраїнській масовій акції протесту, та поліцейськими

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на РБК-Україна.

Ветерани-силовики прорвалися до Ради після того, як не була виконанна їхня вимога і до них не вийшов спікер парламенту Дмитро Разумков.

Ветерани скандують "Разумков" та вимагають зустрічі. Пенсіонерів стримує поліція і Національна гвардія.

Поліція кілька разів використовувала проти мітингувальників сльозогінний газ.

Як повідомлялося, ще в лютому в Києві проходив марш протесту ветеранів силових структур. Вони вимагали у влади справедливо виплатити їм пенсії.

Згодом у березня ветерани силових структур прийшли до Офісу президента: скаржаться на низькі пенсії.