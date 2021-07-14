11:42  14 липня
В Україні COVID-вакцинацію можуть зробити обов'язковою, - Держпродспоживслужба
12:44  14 липня
На Черкащині вибух знищив житловий будинок, є жертва
08:07  14 липня
Кривава доба в ООС: бойовики вбили одного та поранили сімох наших захисників
UA | RU
UA | RU
14 липня 2021, 11:45 778

Ветерани силових структур під Радою вимагають перегляду пенсій, є сутички з поліцією

14 липня 2021, 11:45 778
Читайте также на русском языке
Фото РБК-Україна
Читайте также
на русском языке

Під будівлею Верховної ради відбулися сутички між  ветеранами усіх силових структур, які вимагають невідкладного перерахунку пенсій на Всеукраїнській масовій акції протесту, та поліцейськими

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на РБК-Україна.

Ветерани-силовики прорвалися до Ради після того, як не була виконанна їхня вимога і до них не вийшов спікер парламенту Дмитро Разумков.

Ветерани скандують "Разумков" та вимагають зустрічі. Пенсіонерів стримує поліція і Національна гвардія.

Поліція кілька разів використовувала проти мітингувальників сльозогінний газ.

Як повідомлялося, ще в лютому в Києві проходив марш протесту ветеранів силових структур. Вони вимагали у влади справедливо виплатити їм пенсії.

Згодом у березня ветерани силових структур прийшли до Офісу президента: скаржаться на низькі пенсії.

поліція ветерани зіткнення акції протесту силовики

На Київщині чоловік напідпитку напав на працівників поліції
10 липня 2021, 14:42
Поліція затримала двох податківців з Київщини через хабарі в 120 тисяч на день
09 липня 2021, 10:57
У Миколаєві поліція затримала шістьох людей через бійку зі стріляниною
09 липня 2021, 10:16
Всі новини »
 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Політична розправа чи непрофесійність: чому у Рівному знову взялися за відомого лікаря Шустика
Зміна очільника Прикарпаття: чому пішов Бойчук і хто така Онищук
Всі публікації »
Віталій Бала
Віктор Небоженко
Володимир Фесенко
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua