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12 липня 2021, 12:16 7

Рада у п'ятницю заслухає прем'єра Дениса Шмигаля

12 липня 2021, 12:16 7
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Верховна Рада у п’ятницю 16 липня під час години запитань до уряду заслухає прем’єр-міністра Дениса Шмигаля.

Як пише Regionews з посиланням на РБК-Україна заявив голова Верховної Ради Дмитро Разумков.

"Шановні колеги, я думаю, що всі не проти будуть заслухати прем'єр-міністра в п'ятницю під час години запитань до уряду. Багато питань накопичилося, я думаю, що нам треба розуміти, як планує діяти уряд фактично у літні місяці. Тому на п'ятницю запрошуємо пана прем'єр-міністра, Дениса Анатолійовича", - заявив Разумков.

Нагадаємо, що Рада досі не затвердила програму діяльності уряду. Таким чином, у прем'єра немає річного імунітету від відставки за рішенням парламенту

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