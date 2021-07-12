Рада у п'ятницю заслухає прем'єра Дениса Шмигаля

Верховна Рада у п’ятницю 16 липня під час години запитань до уряду заслухає прем’єр-міністра Дениса Шмигаля.

Як пише Regionews з посиланням на РБК-Україна заявив голова Верховної Ради Дмитро Разумков.

"Шановні колеги, я думаю, що всі не проти будуть заслухати прем'єр-міністра в п'ятницю під час години запитань до уряду. Багато питань накопичилося, я думаю, що нам треба розуміти, як планує діяти уряд фактично у літні місяці. Тому на п'ятницю запрошуємо пана прем'єр-міністра, Дениса Анатолійовича", - заявив Разумков.

Нагадаємо, що Рада досі не затвердила програму діяльності уряду. Таким чином, у прем'єра немає річного імунітету від відставки за рішенням парламенту