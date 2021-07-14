Правительство приняло решение о повышении пенсий военным
Почти 400 тысяч военнослужащих и работников других органов правопорядка получат дополнительные пенсионные доплаты
Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале, передает RegioNews.
Как и было анонсировано, по инициативе Президента Владимира Зеленского Правительство приняло решение о повышении пенсий военным, - сообщил Шмыгаль.
Он добавил, что принятое решение предусматривает установление ежемесячных доплат и установление минимальной пенсионной выплаты в размере 3854 гривны.
Кроме этого, предусматривается повышение выплат для участников боевых действий, которые потеряли работоспособность, - написал премьер.
Как сообщалось, сегодня ветераны силовых структур под Радой требуют пересмотра пенсий, есть столкновения с полицией.