11:42  14 июля
В Украине COVID-вакцинацию могут сделать обязательной, - Госпродпотребслужба
12:44  14 июля
В Черкасской области взрыв уничтожил жилой дом, есть жертва
08:07  14 июля
Кровавые сутки в ООС: боевики убили одного и ранили семерых наших защитников
UA | RU
UA | RU
14 июля 2021, 13:42 90

Правительство приняло решение о повышении пенсий военным

14 июля 2021, 13:42 90
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Почти 400 тысяч военнослужащих и работников других органов правопорядка получат дополнительные пенсионные доплаты

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале, передает RegioNews.

Как и было анонсировано, по инициативе Президента Владимира Зеленского Правительство приняло решение о повышении пенсий военным, - сообщил Шмыгаль.

Он добавил, что принятое решение предусматривает установление ежемесячных доплат и установление минимальной пенсионной выплаты в размере 3854 гривны.

Кроме этого, предусматривается повышение выплат для участников боевых действий, которые потеряли работоспособность, - написал премьер.

Как сообщалось, сегодня ветераны силовых структур под Радой требуют пересмотра пенсий, есть столкновения с полицией.

Ранее сообщалось, что Зеленский хочет повысить выплаты военным пенсионерам. Президент Украины Владимир Зеленский дал задание Кабинету министров Украины принять меры по повышению пенсий для военных.

пенсия пенсионеры военные Кабмин Денис Шмыгаль

Рада в пятницу заслушает премьера Дениса Шмыгаля
12 июля 2021, 12:16
В Минсоцполитики напомнили, что с 2028 года для выхода на пенсию надо будет иметь 35 лет стажа
11 июля 2021, 18:57
Шмигаль анонсирует решение правительства о повышении пенсионных выплат военнослужащим-пенсионерам
09 июля 2021, 19:42
Все новости »
 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Политическая расправа или непрофессионализм: почему в Ровно снова взялись за известного врача Шустика
Смена главы Прикарпатья: почему ушел Бойчук и кто такая Онищук
Все публикации »
Виталий Бала
Виктор Небоженко
Владимир Фесенко
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua