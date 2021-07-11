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11 липня 2021, 17:32 902

Пенсійна "Програма 75 плюс" точно буде виконана у жовтні – Лазебна

11 липня 2021, 17:32 902
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Фото з відкритих джерел
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В Україні пенсіонери від 75 років з жовтня отримуватимуть надбавку 400 грн до пенсії. Крім того, їм встановлять мінімальну виплату 2500 грн, чого раніше не було

Про це в ефірі програми "Велика п'ятниця" на телеканалі "Україна 24" розповіла міністерка соціальної політики Марина Лазебна.

Програма "75 плюс", суть якої – по 400 грн давати всім людям до пенсії, і там є мінімальна гарантія у 2500 грн – вона нова, її в Україні ніколи не було. І інформація про те, що ця норма вводиться в жовтні, з'явилася ще в лютому цього року. Почали говорити, що пропонувалося з липня… та були різні варіанти. Але коли ми точно знали, що треба в березні зробити індексацію… Індексація – це максимальне охоплення людей. І сьогодні я бачу цифри – вперше 10,5 млн пенсіонерів підпали під різні програми підвищення, половина з них – ще й з різною надбавкою: якщо це 70-річні, то по 500 грн, 75-річні – по 400 грн, - відповіла Лазебна на питання про перенесення надбавок до пенсій з липня на жовтень.

Як наголосила міністерка, "ще в лютому ми визначилися, що ця програма буде в жовтні".

Немає ризику, що в жовтні вона не буде виконана. Ми готуємося, в нас точно ця програма буде виконана в жовтні, - запевнила вона.

Як повідомлялося, підвищення пенсій для людей старше 75 років перенесли з липня на жовтень.

Починаючи з 1 липня частина пенсіонерів отримуватимуть щомісячну доплату. З 1 липня українцям, які вийшли на пенсію у 2019-2020 роках, встановлять щомісячну доплату у 100 гривень через те, що ці люди не підпадають під планову щорічну індексацію

пенсія індексація соціальні виплати Мінсоцполітики Марина Лазебна

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