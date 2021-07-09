Українцям розповіли, кого планують перевести на накопичувальну пенсію

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Як повідомила вона в інтерв'ю для видання "Українські новини", всі офіційно працевлаштовані люди - застраховані особи - будуть учасниками цієї системи, пише RegioNews.

Міністерство, за словами Лазебної, пропонувало дозволити людям старше 50 років самостійно вирішувати, чи переходити на накопичувальну систему, але поки що ця пропозиція залишається неврахованою.

"За пропозицією нашого міністерства включили до участі у накопичувальній системі людей, які виконують важливі соціальні функції та отримують у зв’язку з цим різні види допомоги та грошового забезпечення від держави (особи у декреті або доглядають непрацездатних родичів, вихователі дитячих будинків сімейного типу та інші)", - зазначила вона.

Нагадаємо, раніше в Україні скасували обов’язкове переведення виплат пенсій на картки з 1 вересня.