Мінсоцполітики направило в регіони 1,1 млрд грн на субсидії

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Перерахування коштів відбулося відповідно до поданих заявок, пише RegioNews з посиланням на пресслужбу відомства.

"До банківських установ спрямовуються кошти у сумі 1,1 млрд гривень для виплати пільг і житлових субсидій громадянам на оплату житлово-комунальних послуг та придбання твердого палива та скрапленого газу. Звертаємо увагу, що субсидії виплатять одержувачам одразу за два місяці – травень та червень 2021 року", — йдеться у повідомленні відомства.

Наголошується, що до до кінця поточного тижня кошти будуть перераховані на рахунки одержувачів у банківських установах та "Укрпошті" для проведення виплат.

Одержувачам субсидій, які отримують кошти через пошту, виплата буде проведена до кінця поточного місяця.

Нагадаємо, раніше у Мінсоцполітики сказали, коли відбудеться автоматичне перепризначення субсидій.