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Мінсоцполітики направило в регіони 1,1 млрд грн на субсидії
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08 липня 2021, 11:59 49

Мінсоцполітики направило в регіони 1,1 млрд грн на субсидії

08 липня 2021, 11:59 49
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Рixabay
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Міністерство соціальної політики перерахувало кошти регіональним департаментам соцзахисту населення для виплати пільг і житлових субсидій

Перерахування коштів відбулося відповідно до поданих заявок, пише RegioNews з посиланням на пресслужбу відомства.

"До банківських установ спрямовуються кошти у сумі 1,1 млрд гривень для виплати пільг і житлових субсидій громадянам на оплату житлово-комунальних послуг та придбання твердого палива та скрапленого газу. Звертаємо увагу, що субсидії виплатять одержувачам одразу за два місяці – травень та червень 2021 року", — йдеться у повідомленні відомства.

Наголошується, що до до кінця поточного тижня кошти будуть перераховані на рахунки одержувачів у банківських установах та "Укрпошті" для проведення виплат.

Одержувачам субсидій, які отримують кошти через пошту, виплата буде проведена до кінця поточного місяця.

Нагадаємо, раніше у Мінсоцполітики сказали, коли відбудеться автоматичне перепризначення субсидій.

Україна гроші субсидія регіони Мінсоцполітики

 
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