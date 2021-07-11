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11 июля 2021, 17:32 896

Пенсионная "программа 75 плюс" точно будет выполнена в октябре - Лазебная

11 июля 2021, 17:32 896
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Фото из открытых источников
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В Украине пенсионеры от 75 лет с октября будут получать надбавку 400 грн к пенсии. Кроме того, им установят минимальную выплату 2500 грн, чего раньше не было

Об этом в эфире программы "Большая Пятница" на телеканале "Украина 24" рассказала министр социальной политики Марина Лазебная.

Программа "75 плюс", суть которой – по 400 грн давать всем людям к пенсии, и там есть минимальная гарантия в 2500 грн – она новая, ее в Украине никогда не было. И информация о том, что эта норма вводится в октябре, появилась еще в феврале этого года. Начали говорить, что предлагалось с июля... и были разные варианты. Но когда мы точно знали, что надо в марте сделать индексацию... индексация – это максимальный охват людей. И сегодня я вижу цифры – впервые 10,5 млн пенсионеров подпали под различные программы повышения, половина из них – еще и с разной прибавкой: если это 70-летние, то по 500 грн, 75-летние – по 400 грн, - ответила Лазебная на вопрос о переносе надбавок к пенсиям с июля на октябрь.

Как подчеркнула министр, "еще в феврале мы определились, что эта программа будет в октябре".

Нет риска, что в октябре она не будет выполнена. Мы готовимся, у нас точно эта программа будет выполнена в октябре, - заверила она.

Как сообщалось, повышение пенсий для людей старше 75 лет перенесли с июля на октябрь.

Начиная с 1 июля часть пенсионеров будут получать ежемесячную доплату. С 1 июля украинцам, которые вышли на пенсию в 2019-2020 годах, установят ежемесячную доплату в 100 гривен из-за того, что эти люди не подпадают под плановую ежегодную индексацию

пенсия индексация социальные выплаты Минсоцполитики Марина Лазебная

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