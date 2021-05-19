17:36  19 травня
Ляшко пообіцяв за літо вакцинувати від коронавірусу 5 млн українців
14:25  19 травня
Рада провалила створення ТСК у справі "вагнерівців”
17:38  19 травня
Окупанти на Донбасі принишкли, сьогодні - жодного обстрілу
UA | RU
UA | RU
19 травня 2021, 17:04 31

Починаючи з 1 липня частина пенсіонерів отримуватимуть щомісячну доплату: хто і скільки

19 травня 2021, 17:04 31
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

З 1 липня українцям, які вийшли на пенсію у 2019-2020 роках, встановлять щомісячну доплату у 100 гривень через те, що ці люди не підпадають під планову щорічну індексацію

Про це сказала міністр соціальної політики Марина Лазебна під час виступу на "Українському радіо”, передає RegioNews.

Наступні перерахунки пенсій відбудуться в липні. Там буде дві програми: перша – у зв’язку зі зміною прожиткового мінімуму, а друга програма – це нова програма, – сказала вона.

Як повідомила Лазебна, коли Мінсоцполітики аналізувало людей, які підпадають під індексацію, "то вийшло десь півмільйона людей, які не підпали під індексацію, це люди, яким пенсії призначені у 2019-2020 роках”.

Але, за її словами, після виходу цих людей на пенсію ціни продовжували зростати.

Тому цим пенсіонерам буде надана щомісячна доплата до пенсії у розмірі 100 гривень. Це нова програма, – сказала Лазебна.

Як повідомлялося, ліквідаторам аварії на Чорнобильській АЕС підвищать пенсії. ВР схвалила законопроєкт №4555 за основу.

Раніше стало відомо, що в Україні змінять порядок отримання пенсій: що чекає на пенсіонерів. У Мінсоцполітики пояснили, як переводитимуть пенсіонерів на картки.

пенсіонери пенсія доплата Мінсоцполітики Марина Лазебна

В Україні відсутня заборгованість з виплати субсидій, – Мінсоцполітики
18 травня 2021, 16:10
В Мінсоцполітики хочуть змінити правила для отримання субсидій: що пропонують
17 травня 2021, 17:47
Кабмін підніме суму депозитів, які не враховуватимуться при призначенні субсидії, до 100 тис. грн
14 травня 2021, 21:37
Всі новини »
 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
Всі відео »
Так не діставайся ж ти нікому! Що чекає паралізований Слов'янськ
Глухий кут на 87-му окрузі. Три варіанти для розв'язання проблеми імені Вірастюка-Шевченка
Всі публікації »
Віталій Бала
Михайло Басараб
Володимир Фесенко
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram