Починаючи з 1 липня частина пенсіонерів отримуватимуть щомісячну доплату: хто і скільки

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З 1 липня українцям, які вийшли на пенсію у 2019-2020 роках, встановлять щомісячну доплату у 100 гривень через те, що ці люди не підпадають під планову щорічну індексацію

Про це сказала міністр соціальної політики Марина Лазебна під час виступу на "Українському радіо”, передає RegioNews.

Наступні перерахунки пенсій відбудуться в липні. Там буде дві програми: перша – у зв’язку зі зміною прожиткового мінімуму, а друга програма – це нова програма, – сказала вона.

Як повідомила Лазебна, коли Мінсоцполітики аналізувало людей, які підпадають під індексацію, "то вийшло десь півмільйона людей, які не підпали під індексацію, це люди, яким пенсії призначені у 2019-2020 роках”.

Але, за її словами, після виходу цих людей на пенсію ціни продовжували зростати.

Тому цим пенсіонерам буде надана щомісячна доплата до пенсії у розмірі 100 гривень. Це нова програма, – сказала Лазебна.

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