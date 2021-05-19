Кабмін хоче дозволити перераховувати вартість послуг ЖКГ в разі їх неякісного надання

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Кабінет міністрів розпочав процедуру громадського обговорення постанови, яка передбачає перерахунок вартості комунальних послуг у разі якщо вони ненадані, надані не в повному обсязі або невідповідної якості

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Міністерство розвитку громад і територій.

Протягом 15 календарних днів триватимуть електронні консультації з громадськістю щодо проєкту постанови.

У проєкті запропоновано механізм та умови здійснення перерахунку вартості послуг з постачання теплової енергії, гарячої води, централізованого водопостачання та водовідведення тощо. Також передбачено кількісні та якісні характеристики надання комунальних послуг.

У разі невідповідності характеристикам, буде проведено перерахунок та вирахувано невідповідність.

У проэкті документу визначаються особливості здійснення перерахунку вартості комунальних послуг залежно від виду договору, укладеного між виконавцем і споживачем, та умов нарахування плати за ці комунальні послуги.

Вказується, що перерахунок за неякісну послугу буде здійснюватися представником послуги на підставі складеного акта-претензії. При цьому якщо акт надійде від одного споживача, який проживає в багатоквартирному будинку, перерахунок буде здійснюватися для всього будинку.

Також підкреслюється, що перерахунок за неякісне надання комунальних послуг буде здійснюватися незалежно від наявності у споживача боргів за комуналку.

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