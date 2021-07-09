Начисления за ЖКУ выросли на треть за год

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Начисления за жилищно-коммунальные услуги в мае, после резкого повышения тарифов с начала года, составили 11,7 млрд грн, что на 34,5% больше по сравнению с маем прошлого года

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на информацию Государственной службы статистики Украины.

В мае украинцы выложили за жилищно-коммунальные услуги 17,1 млрд грн, продолжив переплачивать начисленные суммы и погашать накопленную за предыдущие месяцы задолженность. Так, за месяц долг за коммуналку уменьшился на 5,4 млрд грн, или на почти 7,3% — до 68,9 млрд грн.

Всего на конец мая 2021 года задолженность населения по уплате коммуналки составляла за:

поставки и распределение природного газа - 26,0 млрд грн,

поставки тепловой энергии и горячей воды - 22,7 млрд грн,

поставку и распределение электрической энергии-7,3 млрд грн,

централизованное водоснабжение и водоотведение – 6,3 млрд грн,

управление многоквартирным домом – 5,4 млрд грн,

оказание услуг по вывозу бытовых отходов – 1,2 млрд грн.

Данные приведены без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, г. Севастополя и части временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.

Как сообщалось, начисления за ЖКУ в апреле увеличились на 56% по сравнению с прошлым годом.

Ранее стало известно, что Кабмин хочет разрешить пересчитывать стоимость услуг ЖКХ в случае их некачественного предоставления.